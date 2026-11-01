W Dubaju w ZEA siódmy doroczny przejazd rowerowy Dubai Ride zgromadził rekordową liczbę 41 836 uczestników. Według Dubai Media Office jest to najwyższy wynik w historii wydarzenia. Na potrzeby imprezy rankiem 1 listopada autostrada Sheikh Zayed Road została zamknięta dla ruchu samochodowego i przekształcona w trasę rowerową, podaje The National.

Dwie trasy przez miasto

Uczestnicy mogli wybrać jedną z dwóch tras. Trasa o długości 12 km prowadziła autostradą Sheikh Zayed Road, obok Muzeum Przyszłości i Kanału Wodnego w Dubaju. Rodzinna trasa o długości 4 km biegła przez Downtown Dubai, obok Dubai Mall, Dubai Opera i Burdż Chalifa.

Bezpłatne wydarzenie rozpoczęło się o 6:15. Dubai Ride nie jest wyścigiem na czas, dlatego rowerzyści pokonywali trasy we własnym tempie. Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano oddzielne strefy startowe oraz zapewniono dostosowane rowery i handbike'i.

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Wzrost liczby uczestników

Tegoroczny wynik przewyższył rekord z 2025 roku, gdy w Dubai Ride wzięło udział 40 327 osób, o 1 509 uczestników, czyli o około 3,7%. W porównaniu z 2024 rokiem, gdy w przejeździe uczestniczyło 37 130 rowerzystów, liczba uczestników wzrosła o niemal 13%.

Dubai Ride stał się jednym z pierwszych wydarzeń Dubai Fitness Challenge, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2017 roku; zachęca mieszkańców i gości emiratu do aktywności fizycznej przez co najmniej 30 minut dziennie przez 30 dni. Program potrwa od 31 października do 29 listopada i obejmie bezpłatne zajęcia oraz lokalne wydarzenia sportowe.

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