迪拜Dubai Ride吸引创纪录的41,836名骑行者——The National

在阿联酋迪拜，第七届年度Dubai Ride骑行活动吸引了创纪录的41,836名参与者。迪拜媒体办公室称，这是该活动历史上的最高纪录。为举办该活动，11月1日上午，谢赫扎耶德路禁止车辆通行，并被改造为自行车路线，The National报道。

穿越城市的两条路线

参与者可以选择两条路线之一。12公里路线沿谢赫扎耶德路延伸，途经未来博物馆和迪拜水运河。4公里家庭路线穿过迪拜市中心，经过迪拜购物中心、迪拜歌剧院和哈利法塔。

这项免费活动于6时15分开始。Dubai Ride并非计时竞赛，因此骑行者可按照自己的节奏完成路线。活动为残障人士设置了单独的出发区域，并提供了适配自行车和手摇自行车。

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参与者人数增长

今年的成绩比2025年的纪录多出1,509名参与者，约增长3.7%；2025年有40,327人参加Dubai Ride。与2024年参加骑行活动的37,130名骑行者相比，参与者人数增长了近13%。

Dubai Ride成为Dubai Fitness Challenge最早举行的活动之一，该挑战赛今年迎来十周年。该倡议于2017年发起；其鼓励酋长国居民和访客连续30天每天至少进行30分钟体育活动。该计划将从10月31日持续至11月29日，并包括免费课程和社区体育活动。

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