Dubai Ride у Дубаї зібрав рекордні 41 836 велосипедистів — The National

У Дубаї, ОАЕ, сьомий щорічний велозаїзд Dubai Ride зібрав рекордні 41 836 учасників. За даними Dubai Media Office, це найвищий показник за всю історію події. Для проведення заходу вранці 1 листопада шосе Шейха Заїда перекрили для автомобільного руху та перетворили на велосипедну трасу, повідомляє The National.

Два маршрути містом

Учасники могли обрати один із двох маршрутів. 12-кілометрова дистанція проходила шосе Шейха Заїда повз Музей майбутнього та Дубайський водний канал. Сімейний маршрут завдовжки 4 км пролягав районом Даунтаун-Дубай, повз Dubai Mall, Дубайську оперу та Бурдж-Халіфу.

Безкоштовний захід розпочався о 6:15. Dubai Ride не є змаганням на час, тож велосипедисти долали дистанції у власному темпі. Для людей з інвалідністю облаштували окремі стартові зони та передбачили адаптовані велосипеди й ручні велосипеди.

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Зростання кількості учасників

Нинішній результат перевищив рекорд 2025 року, коли в Dubai Ride взяли участь 40 327 людей, на 1 509 учасників, або приблизно на 3,7%. Порівняно з 2024 роком, коли в заїзді взяли участь 37 130 велосипедистів, кількість учасників зросла майже на 13%.

Dubai Ride став одним із перших заходів Dubai Fitness Challenge, який цього року відзначає десятиріччя. Ініціативу започаткували у 2017 році; вона закликає мешканців і гостей емірату займатися фізичною активністю щонайменше 30 хвилин щодня протягом 30 днів. Програма триватиме з 31 жовтня до 29 листопада та включатиме безкоштовні заняття й громадські спортивні події.

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