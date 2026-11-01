Dubai Ride в Дубае собрал рекордные 41 836 велосипедистов — The National

В Дубае, ОАЭ, седьмой ежегодный велозаезд Dubai Ride собрал рекордные 41 836 участников. По данным Dubai Media Office, это самый высокий показатель за всю историю мероприятия. Для проведения события утром 1 ноября шоссе Шейха Зайда закрыли для автомобильного движения и превратили в велосипедную трассу, сообщает The National.

Два маршрута по городу

Участники могли выбрать один из двух маршрутов. Дистанция длиной 12 километров проходила по шоссе Шейха Зайда мимо Музея будущего и Дубайского водного канала. Семейный маршрут длиной 4 км пролегал через район Даунтаун-Дубай, мимо Dubai Mall, Дубайской оперы и Бурдж-Халифы.

Бесплатное мероприятие началось в 6:15. Dubai Ride не является соревнованием на время, поэтому велосипедисты преодолевали дистанции в собственном темпе. Для людей с инвалидностью оборудовали отдельные стартовые зоны и предусмотрели адаптированные велосипеды и ручные велосипеды.

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Рост числа участников

Нынешний результат превысил рекорд 2025 года, когда в Dubai Ride приняли участие 40 327 человек, на 1 509 участников, или примерно на 3,7%. По сравнению с 2024 годом, когда в заезде приняли участие 37 130 велосипедистов, количество участников выросло почти на 13%.

Dubai Ride стал одним из первых мероприятий Dubai Fitness Challenge, который в этом году отмечает десятилетие. Инициатива была запущена в 2017 году; она призывает жителей и гостей эмирата заниматься физической активностью не менее 30 минут ежедневно в течение 30 дней. Программа продлится с 31 октября по 29 ноября и будет включать бесплатные занятия и общественные спортивные мероприятия.

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