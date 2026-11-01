Real Madryt 1 listopada pokonał na wyjeździe Racing Santander 3:0 w meczu 11. kolejki La Ligi w Hiszpanii. Dzięki temu wynikowi madrycki klub zmniejszył stratę do prowadzącej w tabeli Barcelony do trzech punktów, informuje Interia Sport.

Trzy gole przed przerwą

Goście otworzyli wynik w 11. minucie: Kylian Mbappé wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na nim w polu karnym. Dziesięć minut później Jude Bellingham podwyższył prowadzenie Realu. Anglik otrzymał podanie od Ardy Gülera, minął bramkarza i posłał piłkę do pustej bramki.

Trzeciego gola Real zdobył w 36. minucie. Yan Diomande wykorzystał odbitą piłkę po rzucie rożnym i strzałem z pierwszej piłki trafił pod poprzeczkę. Do przerwy madrycki zespół prowadził 3:0.

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VAR anulował rzut karny dla gospodarzy

W drugiej połowie Racing miał okazję zmniejszyć stratę. W 72. minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką Auréliena Tchouaméniego, jednak po analizie VAR decyzję anulowano. Mbappé miał także okazję w 60. minucie, ale jego strzał trafił w słupek.

W doliczonym czasie gry Bellingham po raz drugi posłał piłkę do siatki, lecz gol nie został uznany z powodu spalonego. Według statystyk meczu Real oddał 21 strzałów wobec 10 Racingu i miał 55% posiadania piłki. Dzień wcześniej Barcelona pokonała Deportivo Alavés 6:1.

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