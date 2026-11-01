11月1日，皇家马德里在西班牙西甲第11轮比赛中客场以3比0击败桑坦德竞技。凭借这一结果，这支马德里俱乐部将与联赛领头羊巴塞罗那的差距缩小至3分，Interia Sport报道。

半场前攻入三球

客队在第11分钟首开纪录：基利安·姆巴佩主罚点球命中，此前他在禁区内被犯规。十分钟后，裘德·贝林厄姆将皇马的领先优势扩大。这名英格兰球员接到阿尔达·居莱尔的传球，过掉门将后将球送入空门。

皇马在第36分钟打入第三球。扬·迪奥曼德利用角球后的反弹球，以一脚触球射门将球打入横梁下方。半场结束时，这支马德里球队以3比0领先。

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VAR取消了主队的点球

下半场，桑坦德竞技有机会缩小差距。第72分钟，裁判因奥雷利安·楚阿梅尼手球判罚点球，但在观看VAR后取消了这一判罚。姆巴佩在第60分钟也获得机会，但他的射门击中立柱。

补时阶段，贝林厄姆第二次将球送入球网，但进球因越位被判无效。根据比赛统计，皇马射门21次，桑坦德竞技为10次，皇马控球率为55%。前一天，巴塞罗那以6比1击败阿拉维斯体育。

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