«Реал Мадрид» 1 ноября победил в гостях «Расинг Сантандер» со счетом 3:0 в матче 11-го тура Ла Лиги в Испании. Благодаря этому результату мадридский клуб сократил отставание от лидирующей в чемпионате «Барселоны» до трех очков, сообщает Interia Sport.

Три гола до перерыва

Гости открыли счет на 11-й минуте: Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный после фола на нем в штрафной площади. Через десять минут Джуд Беллингем удвоил преимущество «Реала». Англичанин получил передачу от Арды Гюлера, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Третий гол «Реал» забил на 36-й минуте. Ян Диоманде воспользовался отскоком после углового и ударом в одно касание попал под перекладину. К перерыву мадридская команда вела со счетом 3:0.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

VAR отменил пенальти для хозяев

Во втором тайме у «Расинга» была возможность сократить разницу. На 72-й минуте арбитр назначил пенальти после игры рукой Орельена Тчуамени, однако после просмотра VAR это решение отменили. У Мбаппе также был момент на 60-й минуте, но его удар пришелся в штангу.

В компенсированное время Беллингем во второй раз отправил мяч в сетку, однако гол не засчитали из-за офсайда. По статистике матча, «Реал» нанес 21 удар против 10 у «Расинга» и владел мячом 55% времени. Накануне «Барселона» обыграла «Депортиво Алавес» со счетом 6:1.

Читай нас в