纳米比亚国家队在纳米比亚温得和克举行的单日国际板球系列赛第五场暨决胜比赛中击败了爱尔兰。主队以五个三柱门的优势获胜，在21.2个回合中取得131分、失去5个三柱门，回应爱尔兰的129分。BBC体育报道，纳米比亚以3比2赢得系列赛。

爱尔兰开局丢失三柱门

爱尔兰队赢得掷币并决定先击球，但在第二个回合就失去了得到5分的蒂姆·泰克特。安德鲁·巴尔比尼得到9分后出局，而凯德·卡迈克尔成为被杰克·布拉塞尔淘汰的三名球员中的第一人。

哈里·泰克特和队长洛坎·塔克一度顽强抵抗，乔丹·尼尔则以25个球得到33分，成为爱尔兰得分最高的球员。不过，球队在33.1个回合后以129分结束本局。JJ·史密特拿下4个三柱门，失20分。

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纳米比亚迅速达成目标

在追分过程中，迈克尔·范林根得到15分后出局。劳伦·斯廷坎普在44个球中得到46分，随后被马修·汉弗莱斯以跑垒出局淘汰。汉弗莱斯还以2-48拿下两个三柱门，但纳米比亚队长格哈德·埃拉斯穆斯得到的30分帮助主队掌控了比赛进程。

爱尔兰队长洛坎·塔克称这一结果令人失望，但表示球队获得了有益的经验。据他所说，纳米比亚展示了如何在击球顺序的前段以及在投球时的局中阶段取得成功。明年2月，纳米比亚将举行板球世界杯资格赛。

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