Polska siatkarka Magdalena Stysiak została najlepszą zawodniczką meczu brazylijskiej Superligi, w którym jej klub Osasco/Sao Cristovao Saude pokonał Sancor Seguros 3:0. Atakująca zdobyła 26 punktów, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo bez straty seta

Mecz trzeciej kolejki zakończył się zwycięstwem Osasco/Audax w trzech setach. Najbardziej zacięty był drugi set, który gospodynie wygrały 28:26. W dwóch pozostałych setach zespół Sancor Seguros nie zdobył 20 punktów.

Według portalu Stysiak wykorzystała 59% ataków i wykonała 11 działań w obronie. Po meczu otrzymała indywidualną nagrodę MVP.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Początek sezonu w nowym klubie

Osasco/Sao Cristovao Saude stał się pierwszym klubem w karierze 25-letniej Stysiak poza Europą. W połowie października zespół z polską siatkarką w składzie zdobył Superpuchar Brazylii.

Po trzech meczach ligowych Osasco/Sao Cristovao Saude ma maksymalną liczbę punktów. Taki sam wynik na początku turnieju mają również SESC-RJ, Praia Clube i Sesi Bauru.

Czytaj nas na