Польская волейболистка Магдалена Стисяк стала лучшей игрокиней матча бразильской Суперлиги, в котором её клуб Osasco/Sao Cristovao Saude победил Sancor Seguros со счётом 3:0. Диагональная набрала 26 очков, сообщает Interia Sport.

Победа без потери сетов

Матч третьего тура завершился победой Osasco/Audax в трёх партиях. Наиболее напряжённым оказался второй сет, который хозяйки выиграли со счётом 28:26. В двух других партиях команда Sancor Seguros не набрала 20 очков.

По данным издания, Стисяк реализовала 59% атак и выполнила 11 действий в защите. После игры она получила индивидуальную награду MVP.

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Начало сезона в новом клубе

Osasco/Sao Cristovao Saude стал первым клубом в карьере 25-летней Стисяк за пределами Европы. В середине октября команда с польской волейболисткой в составе завоевала Суперкубок Бразилии.

После трёх матчей чемпионата Osasco/Sao Cristovao Saude имеет максимальное количество очков. Такой же результат на старте турнира также имеют SESC-RJ, Praia Clube и Sesi Bauru.

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