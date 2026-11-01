Волейболістка Стисяк набрала 26 очок і стала MVP матчу в Бразилії — Interia Sport

Польська волейболістка Магдалена Стисяк стала найкращою гравчинею матчу бразильської Суперліги, в якому її клуб Osasco/Sao Cristovao Saude переміг Sancor Seguros з рахунком 3:0. Діагональна набрала 26 очок, повідомляє Interia Sport.

Перемога без втрати сетів

Матч третього туру завершився перемогою Osasco/Audax у трьох партіях. Найбільш напруженим виявився другий сет, який господарки виграли з рахунком 28:26. У двох інших партіях команда Sancor Seguros не набрала 20 очок.

За даними видання, Стисяк реалізувала 59% атак та виконала 11 дій у захисті. Після гри вона отримала індивідуальну нагороду MVP.

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Старт сезону в новому клубі

Osasco/Sao Cristovao Saude став першим клубом у кар’єрі 25-річної Стисяк за межами Європи. У середині жовтня команда з польською волейболісткою у складі здобула Суперкубок Бразилії.

Після трьох матчів чемпіонату Osasco/Sao Cristovao Saude має максимальну кількість очок. Такий самий результат на старті турніру також мають SESC-RJ, Praia Clube та Sesi Bauru.

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