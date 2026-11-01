波兰排球运动员马格达莱娜·斯蒂夏克当选巴西超级联赛一场比赛的最佳球员，她效力的Osasco/Sao Cristovao Saude以3:0击败Sancor Seguros。这名接应拿下26分，Interia Sport报道。

未失一局的胜利

第三轮比赛以Osasco/Audax连胜三局告终。第二局最为胶着，主队以28:26获胜。在另外两局中，Sancor Seguros均未得到20分。

据该媒体报道，斯蒂夏克的进攻成功率为59%，并完成了11次防守动作。赛后，她获得了个人MVP奖项。

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在新俱乐部开启赛季

Osasco/Sao Cristovao Saude成为25岁的斯蒂夏克职业生涯中首家位于欧洲以外的俱乐部。10月中旬，这支拥有这名波兰排球运动员的球队赢得了巴西超级杯。

在联赛三场比赛后，Osasco/Sao Cristovao Saude拿到了最高积分。SESC-RJ、Praia Clube和Sesi Bauru在赛事开局阶段也取得了同样的成绩。

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