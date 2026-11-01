在德国柏林，柏林联合与科隆在一场德甲比赛中以1:1战平。科隆的新人马莱克·埃尔-马拉在下半场替补登场，并在第79分钟进球扳平比分。正如《明镜周刊》报道，这名21岁球员在登场七分钟后取得进球。

替补登场后进球

柏林球队在第10分钟就首开纪录：扬尼克·哈贝勒近距离完成了蒂姆·斯卡克的传球。中场休息前，科隆没有一次射正，而柏林联合有两次。主队在半场结束前最具威胁的机会由利万·布尔库创造，但科隆门将马尔温·施韦伯将他的射门托到横梁上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下半场比赛主要由激烈对抗和犯规构成。比赛末段，马莱克·埃尔-马拉在一次短角球配合后破门。他与弟弟赛义德·埃尔-马拉一同出场。据该刊物称，这是继克劳斯和托马斯·阿洛夫斯之后，40年来首次有兄弟组合进入科隆的德甲阵容。

连续客场不胜

这场平局让科隆将不败纪录延续至三场正式比赛。同时，该俱乐部已连续17场德甲客场比赛未能取胜。科隆上一次客场获胜是在2025年10月3日，当时他们以1:0击败霍芬海姆。柏林联合在德国杯中以0:5不敌科隆后，仍处于积分榜下游。

关注我们在