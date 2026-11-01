Польский футболист Роберт Левандовский забил гол и сделал результативную передачу в выездном матче Chicago Fire против Colorado Rapids в США в регулярном сезоне MLS. Chicago Fire победил со счётом 4:2, сообщает Interia Sport.

Гол после выхода на замену

Левандовский начал игру в запасе и вышел на поле при счёте 2:2. На 74-й минуте он получил передачу от Филипа Цинкернагеля, ворвался в штрафную площадь и пробил в ворота с острого угла. Этот гол прервал серию из восьми матчей без забитых мячей, которая была у польского нападающего перед встречей с Colorado Rapids.

В конце игры Левандовский также принял участие в четвёртом голе гостей. На 88-й минуте он отдал передачу Пусо Дитхеяне, который установил окончательный счёт.

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Ход матча

Colorado Rapids открыл счёт на 22-й минуте после удара Моргана Уиттакера. Chicago Fire сравнял счёт перед перерывом благодаря Джонатану Бамби. Во втором тайме Бамба оформил дубль на 56-й минуте, но через две минуты Пакстен Ааронсон восстановил равновесие — 2:2.

Помимо Левандовского, за Chicago Fire отличились Бамба, забивший дважды, и Дитхеяне. В следующем матче команда сыграет дома против Columbus Crew.

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