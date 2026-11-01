Лондонский «Арсенал» 1 ноября победил «Ливерпуль» со счетом 1:0 на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия, в девятом туре Премьер-лиги. Единственный мяч в матче на 16-й минуте забил Кай Хаверц. Благодаря этой победе команда Микеля Артеты опередила «Манчестер Сити» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.

Гол после ошибки Алиссона

По данным Interia Sport, результативная атака «Арсенала» началась с ошибки голкипера хозяев Алиссона при розыгрыше мяча. После перехвата Деклан Райс отдал передачу вдоль штрафной площади, а Хаверц завершил эпизод точным ударом.

«Ливерпуль» пытался отыграться, однако гости сохранили преимущество благодаря организованной обороне. На 27-й минуте Александер Исак получил возможность сравнять счет после углового, но Давид Райя отразил удар. Позже арбитр с помощью VAR проверял эпизод с падением Коди Гакпо в штрафной площади «Арсенала», однако нарушения правил не зафиксировали.

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Перекладина Вирца и 14-летний перерыв

Еще один опасный момент для хозяев создал Флориан Вирц: на 39-й минуте его удар со штрафного попал в перекладину. Во втором тайме «Ливерпуль» продолжил давление, но не смог нанести результативный удар. В конце матча желтые карточки получили Алексис Мак Аллистер и Юрриен Тимбер.

Победа стала для «Арсенала» первой на «Энфилде» в матче чемпионата Англии с 2 сентября 2012 года. До игры лондонцы и «Манчестер Сити» после восьми туров имели одинаковое количество очков, а в девятом туре манчестерский клуб уступил «Брайтону» — 0:1.

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