11月1日，伦敦阿森纳在英格兰利物浦的安菲尔德球场举行的英超第九轮比赛中，以1比0战胜利物浦。凯·哈弗茨在第16分钟打入全场唯一进球。凭借这场胜利，米克尔·阿尔特塔的球队超越曼彻斯特城，登上英格兰联赛积分榜榜首。

阿利松失误后丢球

据Interia Sport报道，阿森纳的进球攻势始于主队门将阿利松在出球时的失误。德克兰·赖斯断球后横传禁区，哈弗茨以一脚精准射门完成进攻。

利物浦试图扳平比分，但客队凭借有组织的防守守住了领先优势。第27分钟，亚历山大·伊萨克在角球后获得扳平机会，但大卫·拉亚扑出了射门。随后，裁判借助VAR回看了科迪·加克波在阿森纳禁区内倒地的情况，但未判定犯规。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

维尔茨击中横梁与14年间隔

弗洛里安·维尔茨还为主队制造了一次危险机会：第39分钟，他主罚的任意球击中横梁。下半场，利物浦继续施压，但未能打入进球。比赛临近结束时，亚历克西斯·麦卡利斯特和尤里恩·廷伯领到黄牌。

这是阿森纳自2012年9月2日以来首次在英格兰联赛比赛中于安菲尔德取胜。赛前，伦敦球队与曼彻斯特城在八轮过后积分相同，而在第九轮中，曼彻斯特俱乐部以0比1负于布莱顿。

关注我们在