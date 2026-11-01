Londyński Arsenal 1 listopada pokonał Liverpool 1:0 na stadionie Anfield w Liverpoolu w Anglii, w dziewiątej kolejce Premier League. Jedynego gola w spotkaniu w 16. minucie strzelił Kai Havertz. Dzięki temu zwycięstwu zespół Mikela Artety wyprzedził Manchester City i objął prowadzenie w tabeli angielskich rozgrywek.

Gol po błędzie Alissona

Według Interia Sport, bramkowa akcja Arsenalu rozpoczęła się od błędu bramkarza gospodarzy Alissona podczas rozegrania piłki. Po przechwycie Declan Rice zagrał piłkę wzdłuż pola karnego, a Havertz zakończył akcję precyzyjnym strzałem.

Liverpool próbował odrobić straty, ale goście utrzymali prowadzenie dzięki zorganizowanej obronie. W 27. minucie Alexander Isak miał okazję wyrównać po rzucie rożnym, jednak David Raya obronił strzał. Później arbiter sprawdzał z pomocą VAR sytuację z upadkiem Cody'ego Gakpo w polu karnym Arsenalu, lecz nie odgwizdano naruszenia przepisów.

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Poprzeczka Wirtza i 14-letnia przerwa

Kolejną groźną sytuację dla gospodarzy stworzył Florian Wirtz: w 39. minucie jego strzał z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę. W drugiej połowie Liverpool nadal naciskał, ale nie zdołał zdobyć bramki. Pod koniec meczu żółte kartki otrzymali Alexis Mac Allister i Jurrien Timber.

Zwycięstwo było dla Arsenalu pierwszym na Anfield w meczu ligi angielskiej od 2 września 2012 roku. Przed spotkaniem londyńczycy i Manchester City mieli po ośmiu kolejkach taką samą liczbę punktów, a w dziewiątej kolejce klub z Manchesteru przegrał z Brighton 0:1.

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