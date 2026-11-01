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Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх

UA NEWS 01 Ноября 2026 21:21
Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх

17-летний украинский дзюдоист Хазар Гейдаров завоевал первую золотую медаль для национальной сборной на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 66 кг.

В решающем поединке за олимпийское золото украинский спортсмен победил представителя Канады Анеса Мати. Победитель был определен в дополнительное время (золотой бросок), где Гейдаров одержал победу благодаря трем предупреждениям (шидо), полученным канадским соперником. На пути к финалу украинец также одолел представителя Сенегала Матара Диопа и венгра Нимрода Милднера.

Источник: НОК Украины.

Российские легкоатлеты лишены возможности выступить на юношеских Олимпийских играх, которые проходят осенью в столице Сенегала Дакаре. 

«Суспильне Спорт» не будет транслировать церемонию открытия юношеских Олимпийских игр 2026 года. В то же время соревнования можно будет посмотреть на платформах «Суспильне Спорт» и местных телеканалах «Суспильного».

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