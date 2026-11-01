Reprezentacja Ukrainy zdobyła pierwsze złoto na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich

17-letni ukraiński judoka Chazar Geidarow zdobył pierwsze złoto dla reprezentacji narodowej podczas IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze. Sportowiec został mistrzem w kategorii wagowej do 66 kg.

W decydującej walce o olimpijskie złoto ukraiński zawodnik pokonał reprezentanta Kanady, Anesa Matiego. Zwycięzca został wyłoniony w dogrywce (złotym rzucie), w której Geydarow odniósł zwycięstwo dzięki trzem ostrzeżeniom (shido) otrzymanym przez kanadyjskiego przeciwnika. W drodze do finału Ukrainiec pokonał również reprezentanta Senegalu Matara Diopa oraz Węgra Nimroda Mildnera.

Źródło: NOK Ukrainy.

Rosyjscy lekkoatleci zostali pozbawieni możliwości startu w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się jesienią w stolicy Senegalu, Dakarze.

„Suspilne Sport” nie będzie transmitować ceremonii otwarcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Jednocześnie zawody będzie można oglądać na platformach „Suspilne Sport” oraz w lokalnych kanałach telewizyjnych „Suspilne”.

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