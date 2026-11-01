波兰足球运动员罗伯特·莱万多夫斯基在美国MLS常规赛Chicago Fire客场对阵Colorado Rapids的比赛中攻入一球并送出一次助攻。Chicago Fire以4:2获胜，Interia Sport报道。

替补登场后进球

莱万多夫斯基开场时坐在替补席上，并在比分为2:2时登场。第74分钟，他接到菲利普·津克尔纳格尔的传球，突入禁区后从小角度将球射入球门。这个进球终结了这名波兰前锋在对阵Colorado Rapids前连续八场比赛未能进球的纪录。

比赛末段，莱万多夫斯基还参与了客队的第四个进球。第88分钟，他将球传给普索·迪特赫亚内，后者锁定最终比分。

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比赛进程

Colorado Rapids在第22分钟凭借摩根·惠特克的射门首开纪录。Chicago Fire凭借乔纳森·班比在中场休息前扳平比分。下半场，班巴在第56分钟完成梅开二度，但两分钟后，帕克斯滕·阿伦森将比分重新扳平——2:2。

除莱万多夫斯基外，为Chicago Fire进球的还有梅开二度的班巴以及迪特赫亚内。下一场比赛，该队将在主场迎战Columbus Crew。

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