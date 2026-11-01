Robert Lewandowski pozostał na ławce rezerwowych Chicago Fire przed wyjazdowym meczem sezonu zasadniczego MLS z Colorado Rapids w USA. Jak informuje Interia Sport, główny trener zespołu Gregg Berhalter nie uwzględnił polskiego napastnika w wyjściowym składzie.

Skład Chicago Fire

W wyjściowym składzie Chicago Fire znaleźli się Chris Brady, Jonathan Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Noah Allen, Philip Zinckernagel, Anton Salétros, G. D’Avilla, Jonathan Bamba, Johan Gómez i Maren Haile-Selassie.

Na ławce rezerwowych razem z Lewandowskim znaleźli się Josh Cohen, Leonardo Barroso, Andrew Gutman, Andreas Hanche-Olsen, Puso Dithejane, André Franco, Anzor Mekvabishvili i Mauricio Pineda.

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Sytuacja w tabeli

Chicago Fire zapewniło już sobie udział w play-offach MLS, jednak końcowa pozycja zespołu po sezonie zasadniczym nie została jeszcze ustalona. Mecz z Colorado Rapids miał rozpocząć się w nocy 1 listopada o godzinie 2:30 czasu polskiego.

Według publikacji Lewandowski ostatni raz strzelił gola dla Chicago Fire 10 września w meczu MLS z Inter Miami, który zakończył się remisem 1:1. Od tego czasu rozegrał osiem meczów ligowych bez gola. Wcześniej w tym sezonie napastnik również rozpoczął na ławce rezerwowych mecz z Vancouver Whitecaps 7 października.

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