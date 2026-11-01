莱万多夫斯基在美国对阵科罗拉多的比赛中列入芝加哥火焰替补名单——Interia Sport
罗伯特·莱万多夫斯基在美国芝加哥火焰客场对阵科罗拉多急流的MLS常规赛前留在替补席上。据Interia Sport报道，球队主教练格雷格·贝尔哈尔特没有将这名波兰前锋列入首发阵容。
芝加哥火焰阵容
芝加哥火焰的首发阵容包括克里斯·布雷迪、乔纳森·迪恩、杰克·埃利奥特、姆贝凯泽利·姆博卡齐、诺亚·艾伦、菲利普·辛克尔纳格尔、安东·萨莱特罗斯、G·达维拉、乔纳森·班巴、约翰·戈麦斯和马伦·海莱-塞拉西。
与莱万多夫斯基一同坐在替补席上的还有乔什·科恩、莱昂纳多·巴罗佐、安德鲁·古特曼、安德烈亚斯·汉切-奥尔森、普索·迪特哈内、安德烈·弗朗科、安佐尔·梅克瓦比什维利和毛里西奥·皮内达。
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排名形势
芝加哥火焰已经确保获得MLS季后赛资格，但球队在常规赛结束后的最终排名尚未确定。对阵科罗拉多急流的比赛原定于11月1日凌晨2:30（波兰时间）开始。
据该媒体称，莱万多夫斯基上一次为芝加哥火焰进球是在9月10日对阵迈阿密国际的MLS比赛中，该场比赛以1:1战平。此后，他连续八场联赛未能进球。本赛季早些时候，这名前锋在10月7日对阵温哥华白浪的比赛中也曾以替补身份开场。