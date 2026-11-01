罗伯特·莱万多夫斯基在美国芝加哥火焰客场对阵科罗拉多急流的MLS常规赛前留在替补席上。据Interia Sport报道，球队主教练格雷格·贝尔哈尔特没有将这名波兰前锋列入首发阵容。

芝加哥火焰阵容

芝加哥火焰的首发阵容包括克里斯·布雷迪、乔纳森·迪恩、杰克·埃利奥特、姆贝凯泽利·姆博卡齐、诺亚·艾伦、菲利普·辛克尔纳格尔、安东·萨莱特罗斯、G·达维拉、乔纳森·班巴、约翰·戈麦斯和马伦·海莱-塞拉西。

与莱万多夫斯基一同坐在替补席上的还有乔什·科恩、莱昂纳多·巴罗佐、安德鲁·古特曼、安德烈亚斯·汉切-奥尔森、普索·迪特哈内、安德烈·弗朗科、安佐尔·梅克瓦比什维利和毛里西奥·皮内达。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

排名形势

芝加哥火焰已经确保获得MLS季后赛资格，但球队在常规赛结束后的最终排名尚未确定。对阵科罗拉多急流的比赛原定于11月1日凌晨2:30（波兰时间）开始。

据该媒体称，莱万多夫斯基上一次为芝加哥火焰进球是在9月10日对阵迈阿密国际的MLS比赛中，该场比赛以1:1战平。此后，他连续八场联赛未能进球。本赛季早些时候，这名前锋在10月7日对阵温哥华白浪的比赛中也曾以替补身份开场。

关注我们在