Роберт Левандовски остался на скамейке запасных Chicago Fire перед выездным матчем регулярного сезона MLS против Colorado Rapids в США. Как сообщает Interia Sport, главный тренер команды Грегг Берхалтер не включил польского нападающего в стартовый состав.

Состав Chicago Fire

В стартовый состав Chicago Fire вошли Крис Брейди, Джонатан Дин, Джек Эллиотт, Мбекезели Мбокази, Ноа Аллен, Филип Цинкернагель, Антон Салетрос, Джи Д’Авилла, Джонатан Бамба, Йохан Гомес и Марен Гайле-Селассие.

На скамейке запасных вместе с Левандовски оказались Джош Коэн, Леонардо Баррозу, Эндрю Гатман, Андреас Ханче-Ольсен, Пусо Дитеджане, Андре Франко, Анзор Меквабишвили и Маурисио Пинеда.

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Турнирная ситуация

Chicago Fire уже гарантировал себе участие в плей-офф MLS, однако итоговая позиция команды по результатам регулярного сезона еще не определена. Матч против Colorado Rapids должен был начаться в ночь на 1 ноября в 2:30 по польскому времени.

По данным издания, Левандовски в последний раз забивал за Chicago Fire 10 сентября в матче MLS с Inter Miami, который завершился вничью 1:1. После этого он провел восемь матчей лиги без голов. Ранее в этом сезоне нападающий также начал на скамейке запасных матч против Vancouver Whitecaps 7 октября.

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