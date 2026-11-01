Левандовський у запасі Chicago Fire на матч проти Colorado у США — Interia Sport

Роберт Левандовський залишився на лаві запасних Chicago Fire перед виїзним матчем регулярного сезону MLS проти Colorado Rapids у США. Як повідомляє Interia Sport, головний тренер команди Грегг Берхалтер не включив польського нападника до стартового складу.

Склад Chicago Fire

До стартового складу Chicago Fire увійшли Кріс Бреді, Джонатан Дін, Джек Елліотт, Мбекезелі Мбоказі, Ноа Аллен, Філіп Цинкернагель, Антон Салетрос, Джі Д'Авілла, Джонатан Бамба, Йоган Гомес і Марен Гайле-Селассіє.

На лаві запасних разом із Левандовським опинилися Джош Коен, Леонардо Баррозу, Ендрю Гатман, Андреас Ганче-Ольсен, Пусо Дітеджане, Андре Франко, Анзор Меквабішвілі та Маурісіо Пінеда.

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Турнірна ситуація

Chicago Fire вже гарантував собі участь у плей-оф MLS, однак підсумкова позиція команди за результатами регулярного сезону ще не визначена. Матч проти Colorado Rapids мав розпочатися в ніч на 1 листопада о 2:30 за польським часом.

За даними видання, Левандовський востаннє забивав за Chicago Fire 10 вересня в матчі MLS з Inter Miami, який завершився нічиєю 1:1. Після цього він провів вісім матчів ліги без голів. Раніше цього сезону нападник також розпочинав на лаві запасних гру проти Vancouver Whitecaps 7 жовтня.

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