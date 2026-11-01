Organizatorzy Noosa Triathlon w Queensland w Australii odwołali etap pływacki zawodów po tym, jak godzinę przed startem w wodzie zauważono rekiny. Ratownicy, którzy mieli zapewniać bezpieczeństwo uczestników w wodzie, odmówili wejścia do morza po kolejnym zauważeniu rekinów o świcie, podaje ABC News.

Skrócony dystans również odwołano

Dzień wcześniej plaża Noosa Main Beach została tymczasowo zamknięta z powodu rekinów zauważonych w pobliżu brzegu. Wieczorem organizatorzy zmienili trasę, skracając dystans pływacki do około jednego kilometra, aby utrzymać sportowców na płytkiej wodzie.

Jednak rano przed rozpoczęciem zawodów etap pływacki odwołano całkowicie. Organizatorzy oświadczyli, że ze względu na obecność morskich zwierząt nie mogą rozmieścić na wodzie personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, dlatego pływanie się nie odbędzie.

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Triathlon przekształcono w duathlon

Zamiast pływania do programu dodano pięciokilometrowy bieg. Uczestnicy pokonali także 40 kilometrów na rowerze oraz kolejne 10 kilometrów biegiem. Zwycięzcą kategorii elitarnej został Matt Hauser, który obronił ubiegłoroczny tytuł i ukończył dystans w czasie 1 godziny 39 minut i 34 sekund.

Noosa Triathlon jest nazywany największym na świecie triathlonem na dystansie olimpijskim: co roku wydarzenie gromadzi około 8 500 sportowców i 20 000 widzów.

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