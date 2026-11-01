Организаторы Noosa Triathlon в штате Квинсленд, Австралия, отменили плавательный этап соревнований после того, как за час до старта в воде заметили акул. Спасатели, которые должны были обеспечивать безопасность участников в воде, отказались заходить в море после еще одного наблюдения на рассвете, сообщает ABC News.

Сокращенную дистанцию также отменили

Накануне пляж Noosa Main Beach временно закрывали из-за акул, замеченных неподалеку от берега. Вечером организаторы изменили маршрут, сократив плавательную дистанцию примерно до одного километра, чтобы спортсмены оставались на мелководье.

Однако утром перед началом соревнований плавательный этап отменили полностью. Организаторы заявили, что не могут разместить персонал по безопасности на воде из-за присутствия морских животных, поэтому плавание не состоится.

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Триатлон превратили в дуатлон

Вместо плавания в программу добавили пятикилометровый забег. Участники также преодолели 40 километров на велосипеде и еще 10 километров бегом. Победителем элитной категории стал Мэтт Хаузер, который защитил прошлогодний титул и завершил дистанцию за 1 час 39 минут 34 секунды.

Noosa Triathlon называют крупнейшим в мире триатлоном олимпийской дистанции: ежегодно событие собирает около 8 500 спортсменов и 20 000 зрителей.

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