«Астон Вилла» сыграла вничью с «Фулхэмом» — 1:1 — в матче Премьер-лиги на стадионе «Вилла Парк» 31 октября. Хозяева вели в счёте после гола Николаса Джексона, однако вратарь Зион Судзуки допустил ошибку после углового Алекса Ивоби и забил мяч в собственные ворота.

Нереализованный пенальти и гол Джексона

На 15-й минуте «Астон Вилла» получила право на пенальти: после просмотра эпизода арбитр зафиксировал игру рукой Сандера Берге в штрафной площади. Джон Макгинн пробил в перекладину.

Вскоре Судзуки спас свою команду после контратаки «Фулхэма», одной рукой переведя удар Оскара Бобба через перекладину. На 39-й минуте хозяева всё же открыли счёт: ошибка Тимоти Кастаня позволила Йохану Манзамби вывести Джексона на ударную позицию. Форвард обыграл защитников и пробил мимо Бернда Лено. Для Джексона этот гол стал восьмым в 10 матчах, сообщает Sky Sports.

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Решающая ошибка вратаря

Во втором тайме Лено отбил мяч после того, как Виктор Линделёф направил в ворота удар Иана Маатсена. Судзуки помешал Гонсало Гарсии замкнуть передачу Мэтти Кэша, а затем парировал удар головой Ивоби с близкого расстояния.

Однако после подачи Ивоби с углового вратарь «Астон Виллы» не удержал мяч, который проскользнул сквозь его руки и пересёк линию ворот. В конце игры Судзуки отбил удар Антони Робинсона, а Пау Торрес не попал головой из выгодной позиции. Команды завершили матч с одним очком каждая.

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