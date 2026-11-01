Мексиканский боксер Сауль Альварес победил француза Кристиана Мбилли единогласным решением судей в поединке за титул WBC во втором среднем весе, который состоялся на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Как сообщает Channel NewsAsia, Альварес вернул себе титул чемпиона мира по версии WBC.

Оценки судей

Судьи отдали победу Альваресу со счетами 115:112, 116:111 и 117:110. 36-летний мексиканец проводил первый бой более чем за год. В поединке он действовал на контратаках и наносил точные удары по корпусу.

Мбилли пытался навязать сопернику высокий темп и оказывал постоянное давление. В то же время Альварес наносил более точные удары. В седьмом раунде мексиканец попал апперкотом, после которого его соперник пошатнулся.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возвращение после поражения

Для Альвареса этот бой стал возвращением после поражения от американца Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Тогда Кроуфорд победил его единогласным решением судей, а Альварес утратил статус абсолютного чемпиона второго среднего веса.

31-летний Мбилли стал полноценным чемпионом WBC после того, как Кроуфорд покинул дивизион. Ранее он владел временным титулом WBC. Перед встречей с Альваресом уроженец Камеруна имел 29 побед и одну ничью. Поражение от Альвареса стало первым в его профессиональной карьере.

После победы рекорд Альвареса составляет 64 победы, три поражения и две ничьи.

Читай нас в