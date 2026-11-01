В США 5 декабря польский боксер Михал Цесляк проведет поединок против американца Дэвида Бенавидеса за три чемпионских пояса в первом тяжелом весе. Цесляк, владеющий титулом WBC, назвал предстоящий бой самым большим в своей жизни.

Как сообщает Interia Sport, польский спортсмен готовится к поединку в спаррингах более трех недель. В день пресс-конференции он провел 10 раундов с двумя спарринг-партнерами, а накануне отработал восемь раундов с тремя соперниками.

Акцент на восстановлении

Цесляк рассказал, что на его теле появилось больше ссадин, чем раньше, и связал это с накопившейся усталостью от тренировок. Он подчеркнул, что команда контролирует нагрузки, корректирует план подготовки и при необходимости делает один или два дня паузы для восстановления.

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По словам боксера, сейчас для него наиболее важны спарринги, однако он стремится избежать перетренированности. Цесляк также упомянул, что до этого у него был полуторагодичный перерыв в боксе, поэтому ему непросто сдерживать желание работать на максимальных оборотах.

План на поединок

Поляк считает, что команда Бенавидеса может его недооценивать, поскольку, по его словам, соперники уже планируют следующие бои. В то же время Цесляк заявил, что не сосредотачивается на этом и думает только о собственной подготовке.

Он планирует с первых раундов продемонстрировать Бенавидесу свои сильнейшие качества, но не намерен действовать безрассудно. Цесляк отметил, что должен сдерживать себя в начале боя, как делал в поединке с Паскалем, чтобы не раскрыть все возможности сразу. Команда польского боксера вылетит в США 23 ноября — за две недели до боя.

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