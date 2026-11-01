Боксер Міхал Цєсляк 5 грудня битиметься за три титули — Interia Sport

У США 5 грудня польський боксер Міхал Цєсляк проведе поєдинок проти американця Девіда Бенавідеса за три чемпіонські пояси у першій важкій вазі. Цєсляк, який володіє титулом WBC, назвав майбутній бій найбільшим у своєму житті.

Як повідомляє Interia Sport, польський спортсмен готується до поєдинку понад три тижні у спарингах. В день пресконференції він провів 10 раундів із двома спаринг-партнерами, а напередодні відпрацював вісім раундів із трьома суперниками.

Акцент на відновленні

Цєсляк розповів, що на його тілі з’явилося більше потертостей, ніж раніше, і пов’язав це з накопиченою втомою від тренувань. Він наголосив, що команда контролює навантаження, коригує план підготовки та за потреби робить один або два дні паузи для відновлення.

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За словами боксера, зараз для нього найважливішими є спаринги, однак він прагне уникнути перетренованості. Цєсляк також згадав, що перед цим мав півторарічну перерву в боксі, тому йому непросто стримувати бажання працювати на максимальних обертах.

План на поєдинок

Поляк вважає, що команда Бенавідеса може його недооцінювати, оскільки, за його словами, суперники вже планують наступні бої. Водночас Цєсляк заявив, що не зосереджується на цьому й думає лише про власну підготовку.

Він планує з перших раундів продемонструвати Бенавідесу свої найсильніші якості, але не має наміру діяти необачно. Цєсляк зазначив, що мусить стримувати себе на старті бою, як робив у поєдинку з Паскалем, аби не розкрити всі можливості відразу. Команда польського боксера вилетить до США 23 листопада — за два тижні до бою.

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