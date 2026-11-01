W USA 5 grudnia polski bokser Michał Cieślak stoczy pojedynek z Amerykaninem Davidem Benavidezem o trzy mistrzowskie pasy w wadze junior ciężkiej. Cieślak, który posiada tytuł WBC, nazwał nadchodzącą walkę największą w swoim życiu.

Jak informuje Interia Sport, polski sportowiec przygotowuje się do pojedynku w sparingach od ponad trzech tygodni. W dniu konferencji prasowej stoczył 10 rund z dwoma sparingpartnerami, a dzień wcześniej przepracował osiem rund z trzema rywalami.

Nacisk na regenerację

Cieślak powiedział, że na jego ciele pojawiło się więcej otarć niż wcześniej, i powiązał to ze skumulowanym zmęczeniem treningami. Podkreślił, że zespół kontroluje obciążenia, koryguje plan przygotowań i w razie potrzeby robi jeden lub dwa dni przerwy na regenerację.

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Według boksera obecnie najważniejsze są dla niego sparingi, jednak stara się unikać przetrenowania. Cieślak wspomniał również, że wcześniej miał półtoraroczną przerwę w boksie, dlatego nie jest mu łatwo powstrzymywać chęć pracy na maksymalnych obrotach.

Plan na pojedynek

Polak uważa, że zespół Benavideza może go lekceważyć, ponieważ, jak twierdzi, jego rywale już planują kolejne walki. Jednocześnie Cieślak oświadczył, że nie skupia się na tym i myśli wyłącznie o własnych przygotowaniach.

Planuje od pierwszych rund zaprezentować Benavidezowi swoje najmocniejsze atuty, ale nie zamierza działać nierozważnie. Cieślak zaznaczył, że musi się powstrzymywać na początku walki, tak jak zrobił to w pojedynku z Pascalem, aby nie ujawnić od razu wszystkich możliwości. Zespół polskiego boksera wyleci do USA 23 listopada — dwa tygodnie przed walką.

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