12月5日，波兰拳手米哈尔·切希拉克将在美国与美国人戴维·贝纳维德斯交手，争夺次重量级的三条冠军金腰带。持有WBC头衔的切希拉克称，即将到来的比赛是他人生中最重要的一战。

据Interia Sport报道，这名波兰运动员已进行了超过三周的实战对练备战。新闻发布会当天，他与两名陪练进行了10个回合的对练；前一天，他与三名对手进行了8个回合的训练。

重点关注恢复

切希拉克表示，他身上出现了比此前更多的擦伤，并将此归因于训练累积的疲劳。他强调，团队会控制训练负荷、调整备战计划，并在必要时暂停一天或两天进行恢复。

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这名拳手表示，目前对他而言最重要的是实战对练，但他希望避免过度训练。切希拉克还提到，此前他曾离开拳坛一年半，因此他并不容易克制自己全力训练的愿望。

比赛计划

这名波兰人认为，贝纳维德斯的团队可能会低估他，因为据他所说，对手已经在计划接下来的比赛。与此同时，切希拉克表示，他并不专注于此，只想着自己的备战。

他计划从前几个回合起就向贝纳维德斯展示自己最强的特质，但无意贸然行事。切希拉克指出，他必须在比赛开始阶段克制自己，就像他在与帕斯卡尔的比赛中所做的那样，以免立即展现出全部能力。这名波兰拳手的团队将于11月23日前往美国——比赛前两周。

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