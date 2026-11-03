波兰女足国家队主教练妮娜·帕塔隆表示，她的球队将在2027年国家联赛中对阵白俄罗斯。抽签结果显示，参加B级联赛的波兰队与芬兰、北爱尔兰和白俄罗斯同组。

妮娜·帕塔隆的声明

据Interia Sport报道，帕塔隆在接受“Łączy nas Piłka”平台采访时确认，波兰队将出战与白俄罗斯女足的比赛。她表示，球队考虑到有必要保持小组竞争的体育性质。

这位教练还称芬兰是势均力敌的对手，并称北爱尔兰是一支不断进步的球队。

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库莱沙此前的声明

帕塔隆的声明不同于波兰足球协会主席切萨雷·库莱沙此前就U-15青年国家队表明的立场。在阿塞拜疆举行的2026年FIFA U-15 World Cup & Festival赛事期间，他曾表示，如果遭遇俄罗斯这一侵略国或白俄罗斯，波兰队将不会上场。最终，波兰球员在附加赛中没有与这两支国家队中的任何一队比赛。

白俄罗斯球队在中立场地进行国际主场比赛；近期，白俄罗斯女足国家队在格鲁吉亚比赛。女足国家联赛的主要阶段预计将于2027年2月开始。在此之前，波兰国家队将在争夺巴西世界杯参赛资格的附加赛决赛中与爱尔兰进行两场比赛——12月1日和5日。

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