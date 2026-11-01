Сборная Ливана по регби-лиг обыграла Францию в дополнительное время по правилу золотого очка в матче Кубка мира на Western Sydney Stadium в Австралии. Решающую попытку занёс Аббас Миски после ошибки французского игрока Артура Мурга, который попытался продолжить атаку ударом chip-and-chase.

Как сообщает ABC News Australia, в концовке основного времени Франция уступала два очка. Затем Мург выполнил двухочковый филд-гол, который перевёл игру в дополнительное время.

Развязка в дополнительное время

В первом периоде дополнительного времени француз Сезар Руже попал одноочковым ударом, однако результат не засчитали из-за нарушения правил, связанного с сопровождением игрока. После этого ливанец Алекс Конти не реализовал дальний штрафной удар, а мяч достался Мургу.

Французский игрок не стал сохранять мяч, а попытался организовать продолжение атаки. Его попытка chip-and-chase завершилась ошибкой, которой воспользовался Миски и занёс мяч в зачётную зону, принеся Ливану победу.

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Реакция команды и болельщиков

Капитан Ливана Алекс Твал после матча заявил, что в составе команды есть сантехники, электрики, бригадиры и строители, которые приехали соревноваться с одними из лучших игроков мира. Он также отметил Миски, который обычно играет на позиции вингера, но в этом матче действовал во второй линии.

Матч, на который было доступно около 30 тысяч билетов, был распродан за несколько недель до игры. Большинство билетов приобрели болельщики Тонги и Самоа, однако на стадион также пришли представители ливанской диаспоры Сиднея с флагами и традиционными барабанами.

Ливан в настоящее время не имеет права участвовать в будущих турнирах после понижения его статуса до аффилированного члена Международной регби-лиги. Поэтому этот матч может стать последним выступлением команды Cedars на Кубке мира в ближайшее время.

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