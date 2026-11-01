黎巴嫩橄榄球联盟队在澳大利亚西悉尼体育场举行的一场世界杯比赛中，凭借黄金得分规则在加时赛击败法国队。阿巴斯·米斯基在法国球员阿图尔·穆尔格失误后完成制胜达阵；穆尔格当时试图通过一次 chip-and-chase 踢球延续进攻。

据澳大利亚广播公司新闻报道，常规时间接近结束时，法国队落后两分。随后穆尔格踢进一记两分制场地球，将比赛拖入加时。

加时赛的结局

加时赛第一阶段，法国队的塞萨尔·鲁热踢进一记一分球，但由于涉及护送球员的犯规，该得分未被判定有效。随后，黎巴嫩队的亚历克斯·孔蒂未能罚进一记远距离点球，球落到了穆尔格手中。

这名法国球员没有选择保住球权，而是试图组织延续进攻。他的 chip-and-chase 尝试以失误告终，米斯基抓住机会将球压入得分区，为黎巴嫩带来胜利。

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球队和球迷的反应

黎巴嫩队队长亚历克斯·特瓦尔赛后表示，球队中有水管工、电工、工头和建筑工人，他们来到这里与世界上一些最优秀的球员竞争。他还称赞了米斯基；米斯基通常司职边锋，但在本场比赛中担任第二排。

这场比赛约有3万张门票可供购买，比赛前数周便已售罄。大多数门票由汤加和萨摩亚球迷购买，不过，来自悉尼黎巴嫩侨民的代表也带着旗帜和传统鼓来到体育场。

黎巴嫩在其身份被降为国际橄榄球联盟附属成员后，目前无权参加未来的赛事。因此，这场比赛可能是Cedars队在近期内最后一次参加世界杯。

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