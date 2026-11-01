Reprezentacja Libanu w rugby league pokonała Francję w dogrywce zgodnie z zasadą złotego punktu w meczu Pucharu Świata na Western Sydney Stadium w Australii. Decydujące przyłożenie zdobył Abbas Miski po błędzie francuskiego zawodnika Arthura Mourgue’a, który próbował kontynuować atak kopnięciem chip-and-chase.

Jak informuje ABC News Australia, pod koniec regulaminowego czasu gry Francja przegrywała dwoma punktami. Następnie Mourgue zdobył dwupunktowego field gola, który doprowadził do dogrywki.

Rozstrzygnięcie w dogrywce

W pierwszej części dogrywki Francuz César Rougé trafił za jeden punkt, jednak wynik nie został uznany z powodu naruszenia przepisów związanego z eskortowaniem zawodnika. Następnie Libańczyk Alex Conti nie wykorzystał dalekiego rzutu karnego, a piłka trafiła do Mourgue’a.

Francuski zawodnik nie zdecydował się zachować piłki, lecz próbował zorganizować kontynuację ataku. Jego próba chip-and-chase zakończyła się błędem, który wykorzystał Miski, kładąc piłkę w polu punktowym i zapewniając Libanowi zwycięstwo.

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Reakcja drużyny i kibiców

Kapitan Libanu Alex Twal powiedział po meczu, że w składzie drużyny są hydraulicy, elektrycy, brygadziści i budowlańcy, którzy przyjechali rywalizować z jednymi z najlepszych zawodników świata. Wyróżnił także Miskiego, który zwykle gra jako skrzydłowy, lecz w tym meczu wystąpił w drugiej linii.

Mecz, na który dostępnych było około 30 tys. biletów, wyprzedano na kilka tygodni przed spotkaniem. Większość biletów kupili kibice Tonga i Samoa, jednak na stadion przyszli również przedstawiciele libańskiej diaspory w Sydney z flagami i tradycyjnymi bębnami.

Liban obecnie nie ma prawa uczestniczyć w przyszłych turniejach po obniżeniu jego statusu do członka stowarzyszonego Międzynarodowej Ligi Rugby. Dlatego ten mecz może być w najbliższym czasie ostatnim występem drużyny Cedars w Pucharze Świata.

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