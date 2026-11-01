Украинская сборная завоевала свою первую медаль на IV летних Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Сенегале. Первым медалистом в составе национальной команды стал дзюдоист Хазар Гейдаров, выступающий в весовой категории до 66 кг.

Украинский спортсмен начал турнирный путь со стадии четвертьфинала, где уверенно победил представителя Сенегала Матара Диопа. В полуфинальном поединке Гейдаров одолел венгерского дзюдоиста Нимрода Милднера, чем гарантировал Украине как минимум серебряную медаль. В решающем поединке за олимпийское золото украинский спортсмен сразится с канадцем Анесом Мати.

Об этом сообщает «Главком».

Российские легкоатлеты лишены возможности выступить на юношеских Олимпийских играх, которые проходят осенью в столице Сенегала Дакаре.

«Суспильне Спорт» не будет транслировать церемонию открытия юношеских Олимпийских игр 2026 года. В то же время соревнования можно будет посмотреть на платформах «Суспильне Спорт» и местных телеканалах «Суспильного».

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