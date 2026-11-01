Україна здобула першу нагороду на Юнацьких Олімпійських іграх

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Українська збірна забезпечила собі дебютну медаль на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Сенегалі. Першим медалістом у складі національної команди став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав турнірний шлях зі стадії чвертьфіналу, де впевнено переміг представника Сенегалу Матара Діопа. У півфінальному поєдинку Гейдаров здолав угорського дзюдоїста Німрода Мілднера, чим гарантував Україні щонайменше срібну нагороду. У вирішальній сутичці за олімпійське золото український спортсмен позмагається з канадцем Анесом Маті.

Про це повідомляє «Главком».

Російські легкоатлети позбавлені можливості виступити на юнацьких Олімпійських іграх, які проходять восени в столиці Сенегалу Дакарі.

«Суспільне Спорт» не транслюватиме церемонію відкриття юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Водночас змагання можна буде переглянути на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих телеканалах «Суспільного».

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