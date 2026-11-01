Reprezentacja Ukrainy zapewniła sobie pierwszy medal na IV Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w 2026 roku w Senegalu. Pierwszym medalistą w składzie reprezentacji narodowej został judoka Chazar Hejdarow, startujący w kategorii wagowej do 66 kg.

Ukraiński sportowiec rozpoczął swoją drogę turniejową od ćwierćfinału, gdzie pewnie pokonał reprezentanta Senegalu Matara Diopa. W półfinałowej walce Geidarow pokonał węgierskiego judokę Nimroda Mildnera, zapewniając Ukrainie co najmniej srebrny medal. W decydującej walce o olimpijskie złoto ukraiński sportowiec zmierzy się z Kanadyjczykiem Anesem Matim.

Informuje o tym serwis „Glavkom”.

Rosyjscy lekkoatleci zostali pozbawieni możliwości startu w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się jesienią w stolicy Senegalu, Dakarze.

„Suspilne Sport” nie będzie transmitować ceremonii otwarcia młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku. Jednocześnie zawody będzie można oglądać na platformach „Suspilne Sport” oraz w lokalnych kanałach telewizyjnych „Suspilne”.

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