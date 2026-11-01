Angielska Rugby Football League (RFL) ogłosiła utworzenie panelu One Game, One England, który ma przygotować plan rozwoju dyscypliny po tym, jak męskie i żeńskie reprezentacje Anglii nie wyszły z fazy grupowej Pucharu Świata w rugby league. W jego pracach wezmą udział były kapitan reprezentacji Wielkiej Brytanii Paul Sculthorpe, kończąca karierę kapitanka reprezentacji Anglii kobiet Jodie Cunningham oraz były reprezentant Adrian Morley, informuje BBC Sport.

Męska reprezentacja Anglii wygrała dwa z trzech meczów fazy grupowej i zakończyła ją z bilansem punktowym +86, jednak nie wystarczyło to do awansu do fazy pucharowej. Jej odpadnięcie zostało ostatecznie potwierdzone po zwycięstwie Tonga nad Samoa 20:18.

Plan rozwoju zawodników

Panel będzie kontynuował pracę, którą RFL rozpoczęła wcześniej w tym roku w ramach inicjatywy One Game, One England. Jej celem jest stworzenie systemu rozwoju zawodników od sportu masowego i akademii po poziom międzynarodowych rozgrywek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowy dyrektor generalny RFL Ian Nolan oświadczył, że wymagający harmonogram podróży, format turnieju i kontuzje nie mogą być wymówkami dla nieuzyskania awansu do fazy pucharowej. Według niego analiza obejmie również prawa telewizyjne, znalezienie równowagi między zasięgiem odbiorców a przychodami, a także pozyskiwanie nowych kibiców. Turniej był krytykowany za transmisje w płatnej subskrypcji Premier Sports.

Różnica w porównaniu z Australią

Reprezentacja Anglii kobiet występowała młodym składem: średnia wieku zespołu wynosiła 21 lat, a 11 zawodniczek ukończyło program Diploma in Sporting Excellence. Jednocześnie angielska Women’s Super League jest faktycznie rozgrywkami amatorskimi, podczas gdy australijskie rywalki grają w profesjonalnej NRL Women’s Premiership.

Główny trener męskiej reprezentacji Brian McDermott podkreślał potrzebę wzmocnienia struktury krajowych rozgrywek. Zaznaczył, że kluby w Nowej Południowej Walii mają po około sześć drużyn w różnych grupach wiekowych, podczas gdy kluby Super League mają trudności ze skompletowaniem nawet trzech składów zawodnikami na kluczowych pozycjach. Nolan oświadczył, że decyzje panelu mogą wymagać wsparcia całej dyscypliny, a efektów zmian oczekuje się w perspektywie czterech, ośmiu lub dziesięciu lat.

Czytaj nas na