英格兰橄榄球联盟（RFL）宣布成立“One Game, One England”小组，以制定这项运动的发展计划；此前，英格兰男女代表队均未能从橄榄球联盟世界杯小组赛出线。据BBC体育报道，前英国队队长保罗·斯卡尔索普、即将退役的英格兰女队队长朱迪·坎宁安以及前国脚阿德里安·莫利将参与该小组的工作。

英格兰男队在三场小组赛中赢下两场，并以+86的得分差结束小组赛，但这不足以让球队晋级淘汰赛。在汤加以20比18战胜萨摩亚后，英格兰队的出局最终得到确认。

球员发展计划

该小组将继续推进RFL今年早些时候作为“One Game, One England”倡议一部分启动的工作。其目标是建立一套球员培养体系，从大众体育和学院一直覆盖至国际赛事层级。

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RFL新任首席执行官伊恩·诺兰表示，艰难的出行安排、赛事赛制和伤病不能成为未能晋级淘汰赛的借口。据他所说，审查还将涵盖电视转播权、寻求受众覆盖面与收入之间的平衡，以及吸引新球迷。该赛事因在Premier Sports进行付费订阅转播而受到批评。

与澳大利亚的差距

英格兰女队派出了一支年轻阵容：全队平均年龄为21岁，11名球员完成了“体育卓越文凭”项目。与此同时，英格兰女子超级联赛实际上是一项业余赛事，而澳大利亚对手则参加职业化的NRL女子超级联赛。

英格兰男队主教练布赖恩·麦克德莫特强调，需要加强国内联赛的结构。他指出，新南威尔士州的俱乐部大约各有六支不同年龄层级的球队，而超级联赛俱乐部甚至难以为三个阵容配齐关键位置的球员。诺兰表示，该小组的决定可能需要整个项目的支持，改革的成效预计将在四年、八年或十年的时间跨度内显现。

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