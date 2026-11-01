Регбийная футбольная лига Англии (RFL) объявила о создании панели One Game, One England для подготовки плана развития игры после того, как мужская и женская сборные Англии не вышли из группового этапа Кубка мира по регбийной лиге. В её работе примут участие бывший капитан сборной Великобритании Пол Скалторп, завершающая карьеру капитан женской сборной Англии Джоди Каннингем и бывший игрок сборной Адриан Морли, сообщает BBC Sport.

Мужская сборная Англии выиграла два из трёх матчей группового этапа и завершила его с разницей очков +86, однако этого не хватило для выхода в плей-офф. Её вылет окончательно подтвердился после победы Тонги над Самоа со счётом 20:18.

План развития игроков

Панель продолжит работу, которую RFL начала ранее в этом году в рамках инициативы One Game, One England. Её цель — создать систему подготовки игроков от массового спорта и академий до уровня международных соревнований.

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Новый генеральный директор RFL Иан Нолан заявил, что сложный график поездок, формат турнира и травмы не могут быть оправданиями невыхода в плей-офф. По его словам, анализ также охватит телевизионные права, поиск баланса между охватом аудитории и доходами, а также привлечение новых болельщиков. Турнир критиковали из-за трансляций по платной подписке на Premier Sports.

Разница с Австралией

Женская сборная Англии выступала молодым составом: средний возраст команды составлял 21 год, а 11 игроков прошли программу Diploma in Sporting Excellence. В то же время женская Суперлига Англии фактически является любительским турниром, тогда как австралийские соперницы выступают в профессиональной NRL Women’s Premiership.

Главный тренер мужской сборной Брайан Макдермотт подчёркивал необходимость усилить структуру внутреннего чемпионата. Он отмечал, что клубы Нового Южного Уэльса имеют примерно по шесть команд разных возрастных уровней, тогда как клубам Суперлиги сложно укомплектовать даже три состава игроками ключевых позиций. Нолан заявил, что решения панели могут потребовать поддержки всей игры, а результатов изменений ожидают в перспективе четырёх, восьми или десяти лет.

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