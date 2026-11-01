Trener Barcelony Hansi Flick po zwycięstwie 6:1 nad Deportivo Alavés nazwał swoje pierwsze El Clásico w Madrycie w Hiszpanii prawdopodobnie najlepszym zwycięstwem w roli szkoleniowca katalońskiego klubu. W tamtym meczu Barcelona pokonała Real Madryt 4:0, informuje Interia Sport.

Setne zwycięstwo Flicka

Niemiecki szkoleniowiec prowadzi Barcelonę od sezonu 2024/25 i już odniósł z zespołem 100 zwycięstw. Jak powiedział, na początku pracy miał nadzieję utrzymać się na stanowisku przez 100 meczów. Flick zaznaczył, że dobrze wspomina wiele spotkań, ale szczególnie wyróżnił swoje pierwsze zwycięstwo w El Clásico na stadionie Santiago Bernabéu.

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Dwa gole Lewandowskiego

W pierwszej połowie tamtego meczu przewagę miał Real Madryt, a Kylian Mbappé osiem razy znalazł się na spalonym. Po przerwie Robert Lewandowski zdobył dwa gole w krótkim odstępie czasu. Polski napastnik miał też okazję skompletować hat-tricka, ale nie wykorzystał sytuacji.

Barcelona wygrała mecz 4:0, a następnie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii i Puchar Hiszpanii.

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