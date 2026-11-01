Флік назвав Ель-Класіко в Мадриді найкращою перемогою — Interia Sport

Головний тренер «Барселони» Гансі Флік після перемоги над «Депортіво Алавес» з рахунком 6:1 назвав перше для себе Ель-Класіко в Мадриді, Іспанія, найкращою, ймовірно, звитягою на чолі каталонського клубу. У тому матчі «Барселона» перемогла «Реал» 4:0, повідомляє Interia Sport.

Сота перемога Фліка

Німецький фахівець очолює «Барселону» від сезону 2024/25 і вже здобув із командою 100 перемог. За його словами, на початку роботи він сподівався протриматися на посаді до 100 матчів. Флік зазначив, що має хороші спогади про багато поєдинків, але особливо відзначив свою першу перемогу в Ель-Класіко на стадіоні «Сантьяго Бернабеу».

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Два голи Левандовського

У першому таймі того матчу перевагу мав «Реал», а Кіліан Мбаппе вісім разів опинявся в офсайді. Після перерви Роберт Левандовський забив два м’ячі за короткий проміжок часу. Польський нападник також мав можливість оформити хет-трик, але не реалізував момент.

«Барселона» виграла матч 4:0, а згодом здобула чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії.

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