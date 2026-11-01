Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Депортиво Алавес» со счетом 6:1 назвал свое первое Эль-Класико в Мадриде, Испания, вероятно, лучшей победой во главе каталонского клуба. В том матче «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:0, сообщает Interia Sport.

Сотая победа Флика

Немецкий специалист возглавляет «Барселону» с сезона 2024/25 и уже одержал с командой 100 побед. По его словам, в начале работы он надеялся продержаться на должности до 100 матчей. Флик отметил, что у него хорошие воспоминания о многих поединках, но особенно выделил свою первую победу в Эль-Класико на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Два гола Левандовского

В первом тайме того матча преимущество было у «Реала», а Килиан Мбаппе восемь раз оказывался в офсайде. После перерыва Роберт Левандовский забил два мяча за короткий промежуток времени. У польского нападающего также была возможность оформить хет-трик, но он не реализовал момент.

«Барселона» выиграла матч со счетом 4:0, а затем завоевала чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Кубок Испании.

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