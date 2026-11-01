Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик, как сообщает The Guardian, должен остаться на посту на матч Лиги чемпионов против «Ромы». Игра состоится во вторник на стадионе «Олд Траффорд».

Серия без побед

Накануне «Юнайтед» уступил «Челси» со счетом 0:2. После этого поражения команда не одержала ни одной победы в девяти матчах и показала худший старт сезона с 1988 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает 17-е место в Премьер-лиге с семью очками. От зоны вылета клуб отделяет лишь разница мячей.

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Пересмотр ситуации во время паузы

По данным издания, в прошлый понедельник футбольный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада обсуждали будущее 45-летнего Каррика на тренировочной базе клуба. Руководители решили дать тренеру возможность улучшить результаты команды.

Работу Каррика планируют снова оценить во время международной паузы после следующего тура Премьер-лиги. В его рамках «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в следующее воскресенье.

The Guardian также отмечает, что в случае увольнения Каррика приоритетным кандидатом Уилкокса является Эдди Хау. Директор по подбору игроков Кристофер Вивелл, по информации издания, высоко оценивает Юлиана Нагельсманна.

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