Конфедерация африканского футбола (CAF) назначила нигерийца Самсона Адаму новым генеральным секретарем организации, сообщает Channel NewsAsia. С марта он исполнял обязанности на этой должности после отставки Верона Мосенго-Омбы.

Отбор кандидатов

Президент CAF Патрис Мотсепе заявил, что назначению предшествовал комплексный процесс отбора. Информация о вакансии была широко распространена, а с несколькими кандидатами провели собеседования.

Верон Мосенго-Омба покинул должность генерального секретаря CAF, а затем стал президентом футбольной федерации Демократической Республики Конго.

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Опыт работы в CAF

Адаму работает в Конфедерации африканского футбола восемь лет. В этот период он был директором по соревнованиям, а также директором по турнирам и мероприятиям.

Среди предыдущих генеральных секретарей CAF были представители трех поколений египетской семьи Фахми. Мурад Фахми занимал эту должность в 1961–1982 годах, его сын Мустафа Фахми — в 1982–2010 годах, а внук Амр Фахми — в 2017–2019 годах.

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