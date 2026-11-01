Бегунья Сиара Магин умерла в 34 года — BBC Sport

Североирландская бегунья Сиара Магин, чемпионка Европы и двукратная участница Олимпийских игр в составе Ирландии, умерла в возрасте 34 лет. О смерти спортсменки сообщило BBC Sport. Магин была родом из Портаферри в Северной Ирландии.

Диагноз рака

В июле прошлого года Магин сообщила, что у нее диагностировали рак. BBC Sport приводит эту информацию в сообщении о смерти легкоатлетки.

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В заявлении, опубликованном в социальных сетях Магин, указано, что в 6:30 утра она умерла в окружении близких. В сообщении ее назвали любимой дочерью, сестрой, женой, подругой и вдохновением для многих, добавив, что по ней будут глубоко скорбеть.

Европейский титул и Олимпиады

Магин стала чемпионкой Европы в 2024 году. Она дважды представляла Ирландию на Олимпийских играх.

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