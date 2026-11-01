Biegaczka Ciara Mageean zmarła w wieku 34 lat — BBC Sport

Północnoirlandzka biegaczka Ciara Mageean, mistrzyni Europy i dwukrotna olimpijka reprezentująca Irlandię, zmarła w wieku 34 lat. O śmierci sportsmenki poinformowało BBC Sport. Mageean pochodziła z Portaferry w Irlandii Północnej.

Diagnoza nowotworu

W lipcu ubiegłego roku Mageean poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. BBC Sport przytacza tę informację w komunikacie o śmierci lekkoatletki.

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W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Mageean wskazano, że o godzinie 6:30 rano zmarła w otoczeniu bliskich. W wiadomości nazwano ją ukochaną córką, siostrą, żoną, przyjaciółką i inspiracją dla wielu oraz dodano, że będzie jej bardzo brakowało.

Tytuł mistrzyni Europy i igrzyska olimpijskie

Mageean została mistrzynią Europy w 2024 roku. Dwukrotnie reprezentowała Irlandię na igrzyskach olimpijskich.

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