Британская паравелосипедистка Кадина Кокс завоевала второе золото чемпионата мира по трековому паравелоспорту в Нидерландах. В квалификации спринта класса C4 35-летняя спортсменка установила мировой рекорд, сообщает BBC Sport.

Рекорд в квалификации

В первом раунде спринта C4 Кокс показала рекордное время 11,409 секунды. Она прошла полуфинал, а в решающем заезде опередила на финише австралийку Тару Нейланд. Эта победа принесла Кокс ее первый индивидуальный титул чемпионки мира в спринте.

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Второе золото турнира

В пятницу Кокс также выиграла золото на дистанции 1 км в классе C4, установив еще один мировой рекорд. Она является пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Сборная Великобритании также победила в мужском и женском тандемном спринте. Джеймс Болл и Аарон Поуп завоевали второе золото на турнире после победы в километровой гонке на время. Софи Анвин и Дженни Холл завоевали свой шестой титул чемпионок мира. После этих стартов британская команда имеет шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

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